Inquiétude en Australie pour le Grand Prix, Lance Stroll 3e à Barcelone

Le premier ministre australien Scott Morrison a confirmé que la propagation du virus COVID-19 obligera son gouvernement à réagir.

« On reçoit des informations comme quoi on se dirigerait vers une phase pandémique du virus », a-t-il indiqué aux journalistes à Canberra.

« Le risque existe bel et bien, et le gouvernement devra prendre les mesures pour y faire face », a-t-il précisé.

Le Bureau industrie et tourisme de l'État de Victoria attend une directive du gouvernement pour la présentation du Grand Prix à Melbourne, capitale de l'État de Victoria.

« Les décisions concernant les restrictions de déplacement, qui pourraient affecter la présentation du Grand Prix seront prises par le gouvernement et les autorités de la santé publique afin d'assurer la sécurité des citoyens du pays », a dit Felicia Mariani, directrice générale du Bureau au quotidien The Guardian.

« Nous espérons ne pas avoir à annuler le Grand Prix, mais nous devons l'envisager. Le tourisme de l'État de Victoria a déjà été durement touché par les feux de forêts de janvier, et pourrait encore souffrir de l'annulation du Grand Prix», admet la représentante.

Pour le moment, le groupe Formula One se veut rassurant.

« Nous irons à Melbourne, à Bahreïn et à Hanoï », a encore dit le patron de la F1, Chase Careay, lors d'une récente rencontre de presse téléphonique.

Mais le virus se propage rapidement, et oblige les autorités à revoir leurs prédictions et leurs plans.

Le royaume de Bahreïn a confirmé ses premiers cas d'infection au virus, et le Vietnam n'est plus certain de pouvoir présenter le premier Grand Prix de son histoire, même si les installations sont maintenant terminées.

Vue générale du circuit du Grand Prix du Vietnam de F1 et de ses installations avec la ville de Hanoï en arrière-plan Photo : Hanoï Grand Prix

Pendant ce temps à Barcelone

En attendant de savoir si les équipes pourront se rendre en Australie, les pilotes ont continué à tourner jeudi, avant dernière journée des essais pré saison. Les conditions ont été changeantes. Après une averse dans la nuit, la piste était mouillée au début de la journée, et s'est asséchée tranquillement.

Le Québécois Lance Stroll a fait le troisième temps du jour dans la RP20 de l'équipe Racing Point, en 1 min 17 s 118/1000. Son chrono a été réalisé en matinée en pneus mi-durs C3, avant qu'il ne passe en configuration course (avec plus d'essence) dans l'après-midi pour travailler sur les réglages en vue du Grand Prix d'Australie.

Stroll a pu faire 130 tours dans sa dernière journée de travail. Son coéquipier Sergio Pérez prendra le relais vendredi au dernier jour des essais pré saison.

« J'ai beaucoup tourné, et je pense que je vais avoir mal au cou demain, a dit Stroll. Nous avons fait des progrès avec l'auto dans les deux dernières semaines, et c'est ce qui compte. On amélioré l'équilibre de l'auto dans les deux configurations. Je peux dire que ça a été mes meilleurs essais pré saison. Je suis prêt pour la saison. »

Sebastian Vettel a établi le temps de référence, et a été le seul à tourner sous les 77 secondes au tour. L'Allemand a enregistré un chrono de 1:16,841 dans la Ferrari SF1000 en pneus très tendres C5.

Nicholas Latifi au volant de la Williams FW43 à Barcelone Photo : Twitter / Nicholas Latifi

Le Torontois Nicholas Latifi a fini au quatrième rang (sur 13 pilotes) dans la Williams FW43, en pneus tendres C4, après avoir enregistré un temps de 1:17,313 en matinée.

Il a terminé la journée à seulement 4 dixièmes de seconde du chrono de Vettel. De plus, Latifi a encore beaucoup tourné jeudi. Un total de 160 tours, ce qui a rassuré Claire Williams après les ennuis de moteur des derniers jours qui ont obligé les mécaniciens à changer de moteur à deux reprises.

« J'ai tourné avec la voiture dans les deux configurations d'un week-end de course, a expliqué Latifi. Ce matin, j'y allais pour le chrono, et j'ai pu tutoyer les limites de la FW43, mais les conditions changeantes nous ont coûté du temps.

« Cet après-midi, j'ai fait des simulations de course, et j'ai beaucoup tourné, sans connaître le moindre problème, a-t-il précisé. Ce qui m'a permis de rattraper le temps perdu de la veille.

« Mes essais sont terminés, et j'ai hâte de me retrouver sur la grille de mon Grand Prix de F1 », a-t-il conclu.

L'équipe F1 Mercedes-Benz a connu jeudi ses premiers soucis de fiabilité.

Lewis Hamilton a dû ranger sa W11 sur le bas-côté de la piste, au virage no 5, après que le groupe propulseur se soit éteint de façon préventive à la suite d'un problème de pression d'huile.

Il n'a pu faire que 14 tours du circuit dans l'après-midi, sans chrono significatif. Son coéquipier Valtteri Bottas avait fait 47 tours dans la matinée, et le 7e chrono (1:17,985, pneus mi-durs C3).

Le pilote britannique a indiqué jeudi au réseau britannique Sky que la perspective de faire partie de l'histoire de Mercedes-Benz, en obtenant une prolongation de contrat, lui semble plus attrayante que celle de faire un saut chez Ferrari.

« J'adore le rouge, mais chez Ferrari, ce serait du court terme, alors que chez Mercedes, c'est pour la vie », a-t-il précisé au sujet de l'engagement des pilotes.

