Le Canadien rappelle Charles Hudon du Rocket

Cette décision de dernière minute laisse croire que Max Domi ou Jonathan Drouin pourrait déclarer forfait en vue du match prévu en soirée, au Centre Bell, contre les Rangers de New York.

Domi et Drouin ont raté l'entraînement de mercredi afin de profiter d'une journée de traitements.

Hudon est de loin le meilleur buteur du Rocket avec 27 réussites en 46 matchs. Il se classe au quatrième rang de la Ligue à ce chapitre. Son total de 35 points lui vaut le 2e rang du Rocket, derrière Jake Evans (38 points en 51 rencontres), qu'il retrouvera avec le CH.

Le Québécois a déjà disputé neuf matchs avec le Tricolore depuis le début de la saison. Sa fiche ne montre qu’une mention d’aide et un différentiel de -4.

Il a disputé sa dernière rencontre avec le Tricolore le 6 décembre face à ces mêmes Rangers.

Par ailleurs, le défenseur Xavier Ouellet, qui se remet d'une commotion cérébrale, était de retour sur la glace en compagnie de ses coéquipiers.

Les Rangers ont remporté leurs quatre derniers matchs et s'amènent à Montréal au plus fort de la course aux séries dans l'Est. Ils comptent 72 points, quatre de moins que la dernière équipe repêchée, les Blue Jackets de Columbus, mais avec trois matchs en mains.

Le Canadien a quant à lui 67 points, à neuf d'une place en séries. Comme les Jackets, il a disputé 65 rencontres.