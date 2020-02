Le mauvais temps et le virus compliquent la tâche de la FIS

Les chutes de neige et le mauvais temps perturbent les programmes de la Coupe du monde de ski, notamment le duel attendu entre Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen pour le gros globe de cristal.

Les deux prétendants norvégiens, auxquels il faut ajouter le Français Alexis Pinturault, doivent prendre part à Hinterstoder en Autriche à un combiné alpin vendredi, un super-G samedi et un slalom géant dimanche.

Mais des chutes de neige et des rafales de vent sont annoncées, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a déjà incité les organisateurs à inverser l'ordre des courses du combiné qui débutera par le slalom et finir par le super-G.

Le mauvais temps pourrait nous empêcher de connaître dès ce week-end l'identité du successeur de Marcel Hirscher, multiple détenteur de la Coupe du monde parti à la retraite en septembre.

« C'est un week-end très important pour Kilde. Ils risquent de supprimer le slalom de Naeba, ce qui donne un avantage à Kilde, étant donné qu'il a pas mal de points d'avance, et on a des courses techniques qui ont été annulées », a expliqué Alexis Pinturault.

Si le slalom de Naeba au Japon est annulé, il ne restera que deux descentes, discipline que Pinturault et Kristoffersen ne skient pas en Coupe du monde, et deux slaloms, que Kilde ne dispute pas, en plus de deux géants et deux super-G, jusqu'à la fin de la saison.

La mauvaise météo a aussi obligé la FIS à annuler les épreuves dames du slalom géant et du slalom programmés à Ofterschwang en Allemagne les 7 et 8 mars.

Il reste en théorie onze épreuves, en incluant celles initialement prévues à Ofterschwang, d'ici la fin de la saison.

Le casse-tête de la FIS

La FIS est dans une situation délicate, car elle doit garantir l’équité de cette fin de saison marquée par une lutte pour le gros globe, autant du côté messieurs que du côté dames, la moindre annulation pouvant faire pencher la balance, et ne prendre aucun risque sanitaire.

D'ailleurs, la FIS a confirmé que les Finales de la Coupe du monde 2019-2020 seraient présentées à huis clos à Milan-Cortina d'Ampezzo (site des Jeux de 2026) en raison de la propagation du virus COVID-19.

La station alpine est située en Vénétie, l'une des régions italiennes soumises à des restrictions sanitaires en raison de l'épidémie.

L'Italienne Federica Brignone pourrait s’adjuger le gros globe dans son pays, mais devant des tribunes vides, tandis que le champion olympique de slalom André Myhrer mettra un terme à sa carrière dans le plus grand silence.