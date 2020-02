Chad Le Clos veut la médaille d'or de Sun Yang des Jeux de Rio

Le Sud-Africain Chad Le Clos croit le Chinois Sun Yang coupable de dopage et veut qu'on lui remette la médaille d'or des Jeux de Rio, en 2016.

Le Clos attend impatiemment le verdict imminent du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le dossier de dopage du nageur chinois Sun Yang.

« Il devrait être suspendu, a dit Le Clos à l'Associated Press. C'est aussi simple que cela. »

Quiconque reçoit un résultat positif à un test antidopage devrait être suspendu. Et on devrait me donner la médaille d'or des Jeux de 2016. Chad Le Clos, nageur sud-africain

« Il n'y a rien de personnel, mais si vous commettez une erreur, vous devez être sanctionné », a ajouté Le Clos.

« Je ne suis pas pressé [d'obtenir la médaille], mais si jamais je ne devais plus jamais nager en raison d'une blessure, je veux que mon palmarès soit de deux médailles d'or et de médailles d'argent en individuel. »

Pour le moment, le palmarès olympique de Chad Le Clos est d'une médaille d'or et trois d'argent, y compris sa 2e position au 200 m libre aux Jeux de Rio.

Mais il semble que le TAS ne semble pas enclin à retirer la médaille d'or olympique de Sun dans ce dossier, qui concerne son refus de donner des échantillons d'urine et de sang lors d'un contrôle inopiné en septembre 2018.

Sun Yang (à droite) et son avocat Ian Meaking devant le TAS Photo : afp via getty images / JEAN-GUY PYTHON

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel de la décision de la Fédération internationale des sports aquatiques (FINA) de donner à Sun un simple avertissement après avoir émis des doutes sur la crédibilité des officiels chargés du contrôle antidopage.

Il semble que la FINA ait voulu protéger le nageur chinois.

Un document de la Cour suprême suisse montre que la FINA a appuyé les arguments de l’avocat de Sun, qui a demandé à ce que l’appel de l’Agence mondiale antidopage (AMA) soit rejeté en 2019 dans une dispute précédant le procès, au sujet d’un conflit d’intérêts allégué du procureur de l’agence, l’Américain Richard Young.

Sun pourrait être banni pour huit ans. Sa suspension ne serait toutefois pas rétroactive aux Jeux olympiques de 2016, mais plutôt à septembre 2018.

« J'espère seulement que le jugement sera juste et qu'il sera rendu pour le bien du sport et non pour d'autres raisons », a pour sa part réagi la nageuse hongroise Katinka Hosszu, qui s'entraîne en Italie avec Chad Le Clos.

Sun répète qu'il n'a pas mal agi. Une suspension l'empêcherait de participer aux Jeux de Tokyo, s'ils ont lieu.

Magnini blanchi

Par ailleurs, le Tribunal arbitral du sport a annoncé jeudi l'annulation de la suspension de quatre ans pour dopage de l'Italien Filippo Magnini, ancien double champion du monde du 100 mètres nage libre, aujourd'hui retraité.

Le TAS explique dans un communiqué avoir estimé qu'il n'y avait « pas suffisamment de preuves pour conclure que Filippo Magnini avait violé le code mondial antidopage ».

« J'ai gagné, a réagi Magnini. Le TAS m'a blanchi pleinement de toute forme d'accusation. J'ai toujours été une personne et un athlète correct. »

Le nageur italien avait été suspendu quatre ans en 2018 par les instances antidopage italiennes pour usage ou tentative d'usage de substances dopantes.

Magnini a été champion du monde du 100 mètres en 2005 et 2007 et a obtenu une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2004 avec le relais 4 X 200 m italien.

Il est aussi très connu en Italie pour avoir été pendant plusieurs années le compagnon de la championne olympique 2008 du 200 mètres Federica Pellegrini, qui est très connue dans la Péninsule.