Fernandez en quarts de finale à Acapulco, Auger-Aliassime éliminé

La jeune Lavalloise de 17 ans Leylah Annie Fernandez a surpris la 71e joueuse mondiale et 8e tête de série du tournoi d'Acapulco, la Japonaise Nao Hibino, en deux manches de 6-3 et 6-0, mercredi soir.

Fernandez accède ainsi aux quarts de finale du tournoi mexicain.

La Canadienne, 190e mondiale, a profité de chacune des occasions de briser son adversaire, deux fois en première manche et trois fois en deuxième, pour se sauver avec la victoire.

Issue des qualifications, Fernandez n'a eu besoin que de 64 minutes pour mettre fin au duel.

Pour une place en demi-finales, elle affrontera la Russe Anastasia Potapova, 97e joueuse mondiale.

La séquence d'Auger-Aliassime prend fin

Félix Auger-Aliassime ne disputera pas une troisième finale de suite. Son parcours au tournoi d'Acapulco a pris fin dès les huitièmes de finale, vaincu par le Britannique Kyle Edmund, 6-4 et 6-4, plus tôt mercredi.

Malgré 13 as du Québécois de 19 ans et un pourcentage de première balle réussie de 64 %, Kyle Edmund a su trouver la faille et il a brisé Auger-Aliassime une fois dans chaque manche, en huit occasions au total.

Le Britannique, 44e mondial, n'a offert que deux chances à son adversaire de lui rendre la pareille, mais il a fermé la porte chaque fois.

Auger-Aliassime s'était rendu jusqu'en finale à Rotterdam, il y a deux semaines, puis à Marseille, dimanche dernier, où il s'est incliné devant Gaël Monfils et Stefanos Tsitsipas, respectivement.

Son prochain tournoi sera celui d'Indian Wells, premier Masters de la saison, qui se mettra en branle à partir du 12 mars.