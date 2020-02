Félix Auger-Aliassime éliminé à Acapulco par Kyle Edmund

Félix Auger-Aliassime ne disputera pas une troisième finale de suite. Son parcours au tournoi d'Acapulco a pris fin dès les huitièmes de finale, vaincu par le Britannique Kyle Edmund, 6-4 et 6-4, mercredi soir.

Malgré 13 as du Québécois de 19 ans et un pourcentage de première balle réussie de 64 %, Kyle Edmund a su trouver la faille et il a brisé Auger-Aliassime une fois dans chaque manche, en huit occasions au total.

Le Britannique, 44e mondial, n'a offert que deux chances à son adversaire de lui rendre la pareille, mais il a fermé la porte chaque fois.

Auger-Aliassime s'était rendu jusqu'en finale à Rotterdam, il y a deux semaines, puis à Marseille, dimanche dernier, où il s'est incliné devant Gaël Monfils et Stefanos Tsitsipas, respectivement.

Son prochain tournoi sera celui d'Indian Wells, premier Masters de la saison, qui se mettra en branle à partir du 12 mars.

Plus de détails à venir