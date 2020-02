Maria Sharapova annonce sa retraite du tennis

« Tennis, je te dis adieu », a écrit la Russe âgée de 32 ans.

« En donnant ma vie au tennis, le tennis m'a donné ma vie. Il va me manquer tous les jours. Les entraînements et la routine quotidienne vont me manquer. Me réveiller aux aurores, lacer mon soulier gauche avant mon soulier droit, fermer la barrière du terrain avant de taper ma première balle.

« Tous ces moments que j'ai passés assise avec mon père au bord du terrain me manqueront. Les poignées de main à la fin des matchs, et tous les athlètes, qu'ils en soient conscients ou non, qui m'ont obligé à donner le meilleur de moi », a tenu à dire Sharapova.

La tribune de Maria Sharapova dans les magazines Vogue et Vanity Fair Photo : Vanity Fair

« Je me rends compte que le tennis a été une montagne que j'ai gravie. Le chemin pour arriver au sommet a traversé des vallées, a été plein de détours, mais la vue tout en haut a été incroyable.

« Après 28 ans et cinq titres du grand chelem, je suis prête à gravir une autre montagne, et de me battre sur un autre terrain», a expliqué l'ancienne no 1 mondiale.

