Le Japon ne confirme pas les propos de Richard Pound

Le gouvernement japonais n'a pas voulu appuyer les propos de l'avocat montréalais, voulant que le sort des JO de Tokyo se décidera dans les deux prochains mois

Tokyo doit accueillir 11 000 athlètes pour les Jeux olympiques et 4400 pour les Jeux paralympiques.

« Au sujet des propos de ce membre du CIO, le CIO tient à dire que ce n'est pas sa position officielle, et que les préparatifs se poursuivent tel que prévu », a dit le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga lors de sa rencontre de presse quotidienne.

Mais la propagation du virus COVID-19 oblige le gouvernement japonais à prendre des mesures.

Mercredi, lors d'une rencontre du comité mis sur pied pour surveiller l'évolution du virus, le premier ministre Shinzo Abe a demandé à ce qu'on annule ou reporte tous les événements sportifs et culturels des deux prochaines semaines.

« Les deux prochaines semaines seront extrêmement importantes pour la prévention de la propagation du virus », a-t-il dit.

« Nous demandons aux organisateurs d'annuler, de reporter ou de réduire la taille de leurs événements. »

En chambre au parlement, la ministre chargée des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto, a dit qu'il était nécessaire d'envisager le pire des scénarios afin « d'améliorer nos façons de faire ».

« Nous avons élaboré des plans afin de pouvoir présenter les Jeux en toute sécurité », a-t-elle précisé.

L'agence de presse Kyodo rapporte mercredi que le Comité olympique colombien a annulé la participation de ses athlètes aux camps d'entraînement pré olympiques dans le sud du Japon.

Le Canada vigilant

Le Comité olympique canadien ne veut pas encore dévoiler ses plans.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada Sports mardi soir, le COC dit qu'il suit la situation de près, mais que pour le moment, tout se déroule comme prévu.

« Le COC travaille très étroitement avec le Comité international olympique et notre propre équipe d’experts médicaux sur des enjeux comme celui qui nous préoccupe actuellement.

Le COC dit travailler en collaboration avec l’Organisme mondial de la santé, Santé Canada et Affaires mondiales Canada pour s'assurer « d’avoir les renseignements les plus récents sur cette préoccupation sanitaire et d’autres situations potentielles pour nos athlètes et notre personnel ».

« À ce jour et sur la base de tous les renseignements scientifiques disponibles, tous nos plans demeurent les mêmes, bien que nous soyons alertes, sachant que nous devons toujours tenir compte des précautions importantes et nécessaires qui sont soulevées en matière de santé publique, explique le COC.

« Le virus COVID-19 évolue rapidement sur la scène mondiale et nous mettrons à jour notre planification pour les Jeux en plus de la réviser selon les besoins.

« À ce jour, nous n’avons aucune base reposant sur les faits pour spéculer au-delà de ce que nous savons déjà. La sécurité et la santé de nos athlètes et de notre personnel sont et seront toujours notre première mission et la plus importante. »