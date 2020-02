Alexander Ovechkin encore à l'honneur contre les Jets

Alexander Ovechkin a dénoué l’impasse en tirs de barrage et les Capitals de Washington ont vaincu les Jets de Winnipeg 4-3, mardi soir.

Ovechkin a marqué son 43e de la campagne, et il a terminé le travail lors du 5e tour de la fusillade. Le Russe avait fait l’objet d’une cérémonie d’avant-match pour souligner son 700e but dans la LNH inscrit samedi dernier, au New Jersey.

Jakub Vrana et Garnet Hathaway ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont laissé filer une avance de 3-0. Braden Holtby a stoppé 30 rondelles.

Ilya Kovalchuk a effectué ses débuts avec les Capitals, qui ont inscrit un deuxième gain de suite. Le Russe a été blanchi de la feuille de pointage et il a raté sa tentative en tirs de barrage.

Nikolaj Ehlers, Kyle Connor et Mark Scheifele ont permis aux Jets de remonter la pente et de forcer une période supplémentaire. Laurent Brossoit a cédé 3 fois en 34 lancers.