Ligue des champions de la CONCACAF : d'autres surprises en vue mercredi?

Il y a une semaine, un collègue faisait gentiment remarquer qu’on spéculait bien peu sur les possibles formations partantes de l’Impact de Montréal et de Saprissa avant le match aller d’où le Bleu-blanc-noir est finalement sorti avec un verdict nul de 2-2. L’entraîneur-chef Thierry Henry avait surpris un peu tout le monde avec un schéma tactique inusité qui ressemblait à un 5-2-3.

L’histoire pourrait se répéter mercredi. Henry n’était pas particulièrement loquace en conférence de presse, mardi, mais il s’est tout de même amusé un peu lorsqu’il a été question de ses plans pour le lendemain. Un autre lapin tiré du chapeau?

« Nous les avons surpris, je crois. Allons-nous jouer comme ça demain? Je ne peux pas vous répondre, a indiqué Henry, le sourire aux lèvres. Ça pourrait être pareil. Ça pourrait être différent. »

Le technicien français, qui pilotera son équipe pour la toute première fois à Montréal, a reconnu que la tactique employée au cours de la présaison n’avait pas fonctionné comme il le désirait. Henry s’est donc adapté à la situation et a proposé, au Costa Rica, une défense à cinq inédite.

Le plan a porté ses fruits en première mi-temps, assurément, puisque l’Impact a pris une avance de 2-0 avec des buts d’Orji Okwonkwo – qui est un cas incertain pour mercredi – et de Romell Quioto. Mais comme l’a rappelé Thierry Henry, son équipe, à son premier match officiel de la saison, n’avait pas 90 minutes dans les jambes. L’égalisation est logiquement venue.

L’entraîneur de Saprissa, Walter Centeno, a plusieurs fois changé de tactique en cours de rencontre. Henry a encore rigolé un peu lorsqu’un journaliste costaricain lui a demandé à quoi il s’attendait de Saprissa.

La réponse, d’une franchise déconcertante : « J’aimerais le savoir, mais je ne peux pas le savoir ».

« Ce qui est certain, c’est que cette équipe sait jouer au ballon : les passes, les changements d’aile, les centres, les tirs. Mais je crois tout de même que Saprissa a eu de la difficulté à s’adapter à notre style l’autre jour, a reconnu Henry. Ils ont eu beaucoup d’occasions, nous aussi. On verra ce qui se passe demain. »

S’il y a une certitude en vue de mercredi, c’est que le match sera un choc entre deux équipes et, surtout, deux entraîneurs qui se respectent.

« Est-ce que [le travail de Saprissa et de son entraîneur] m’a surpris? Pas du tout. Mais je ne le dis pas négativement, a souligné Henry. Si on étudie bien son équipe, on voit l’intelligence de l’entraîneur. Il a une bonne philosophie. Il veut attaquer avec beaucoup d’hommes. Ce n’est pas facile de jouer contre son équipe. »