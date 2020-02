Fernando Alonso vise à nouveau la triple couronne aux 500 milles d'Indianapolis

L'écurie n'a pas permis à Alonso de se qualifier pour la course en 2019 à la suite d'une comédie d'erreurs spectaculaire, notamment en ne préparant pas adéquatement la voiture du double champion du monde de F1.

« Nous nous sommes battus nous-mêmes, a déclaré le PDG de McLaren, Zak Brown. Nous avons une affaire à régler avec Fernando. »

McLaren s'est associée à l'équipe de Sam Schmidt et alignera une troisième voiture aux 500 milles d'Indianapolis pour Alonso. Il tentera d'obtenir sa qualification au volant de la Chevrolet no 66, d'Arrow McLaren SP.

Je suis un pilote, et les 500 milles d'Indianapolis sont la plus grande course au monde. J'ai le plus grand respect pour cette course et pour tous ceux qui y participent. Tout ce que je veux faire, c'est courir contre eux et donner le meilleur de moi-même, comme toujours.

Fernando Alonso, coureur automobile