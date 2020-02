La RACJ réclame une suspension de 90 jours contre Groupe Yvon Michel

Si la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a gain de cause dans sa poursuite contre le Groupe Yvon Michel (GYM), le promoteur pourrait écoper d’une suspension de permis de 90 jours.

L’audience de GYM et de son patron Yvon Michel a repris, mardi matin, au palais de justice de Montréal, avec la plaidoirie finale de l’avocate de la RACJ, Me Joliane Pilon.

Durant près d’une heure et demie, celle-ci s’est appliquée à expliquer comment, soit par négligence ou de manière intentionnelle, GYM avait enfreint les règles en matière d’organisation d’événement et nui au bon renom du sport.

La poursuite a mis en lumière ce qui, selon elle, laisse une perception négative dans l’esprit du public, qu’il s’agisse de la présence de motards criminels à l’intérieur du périmètre de sécurité autour du ring lors de la soirée du 20 septembre 2019 tenue au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal, du recours à des préposés à la sécurité hors des agences reconnues, de la tenue d’un combat concerté ou encore d’avoir servi de prête-nom pour un autre groupe en attente de son permis, en l’occurrence New Era Promotions qui est dirigée par Yan Pellerin.

Précisant que la crédibilité de la personne et l’expertise d’Yvon Michel n’étaient pas remises en cause, Me Pilon a souligné ce qu’elle a appelé les manquements de son organisation.

Elle a souligné que la vaste expérience d’Yvon Michel aurait dû lui permettre de remarquer la présence d’individus non accrédités à l’intérieur du périmètre réservé aux officiels et aux invités de l’organisateur.

Elle a déploré l’absence d’une preuve que les sièges occupés par les motards avaient bel et bien été vendus et non pas fournis gracieusement par GYM.

Me Pilon a aussi mis en doute l’identité de celui qui est venu exhiber ses tatouages ailés sur ses avant-bras, alléguant que ce dernier avait été invité à la dernière minute, par Yan Pellerin, à la suite du témoignage d’un policier expert en matière de bandes criminelles.

Un long préambule historique a été mis de l’avant par l’avocate pour expliquer la raison d’être de la RACJ et le bien-fondé des actions qu’elle entreprend pour préserver la bonne marche des choses en matière de sports de combat.

Me Pilon a conclu en demandant une suspension de 90 jours du permis du Groupe Yvon Michel.

Si le jugement devait tomber avant le 31 mars, la RAJC souhaite l’annulation du permis et une période de 90 jours sans qu’Yvon Michel puisse déposer une nouvelle demande de permis.

Advenant que la décision tombe après le 31 mars, la RACJ recommande une suspension de 90 jours. Elle affirme qu’une pénalité plus courte n’aurait que peu d’effet sur les activités de GYM qui sont souvent réduites durant la période estivale.

L’après-midi sera consacré à la réplique de la défense, par l’entremise de l’avocat représentant le Groupe Yvon Michel, Me Martin Pichette.

Les juges administratives, Me Louise Marchand et Me France Thériault, prendront ensuite la cause en délibéré et rendront leur décision au plus tard dans 90 jours, soit le 25 mai.

Arrangement pour le renouvellement du permis

La journée a commencé avec une requête de la Régie pour que la décision soit rendue plus rapidement étant donné l’échéance du permis actuel détenu par GYM.

Comme tous les permis annuels émis par la RAJC, celui de GYM s’étale à date fixe du 1er avril au 31 mars. Or, le 31 mars prochain, Yvon Michel se trouvera encore en attente d’une décision du tribunal et ne pourrait, selon les règles en vigueur, demander un renouvellement.

Habituellement, une personne ayant une cause pendante devant la Régie ne peut procéder à une demande de renouvellement.

C’est pour lui permettre d’opérer normalement jusqu’à la décision du tribunal administratif que les parties se sont entendues pour que GYM dépose une demande de renouvellement hâtif qui n’entrera en vigueur que le 1er avril.

GYM pourra ainsi vaquer à ses opérations et œuvrer normalement à l’organisation des galas prévus le 21 mars au Casino de Montréal et le 28 mars au Centre Vidéotron de Québec.