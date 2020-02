Martin Bédard signe pour deux ans avec les Alouettes

Bédard, 35 ans, amorcera donc sa 12e campagne dans l’uniforme des Oiseaux. Le vétéran de 1,92 m (6 pi 3 po) et 108 kg (239 lb) s’est réjoui de voir que sa carrière se poursuivra à Montréal.

« J'ai toujours eu le logo des Alouettes tatoué sur le cœur et je suis très content de pouvoir demeurer dans la famille et de continuer à contribuer aux succès de l'équipe, a-t-il déclaré dans le communiqué. Nous avons accompli de belles choses en 2019 et j'ai déjà hâte de nous voir pousser encore plus fort la saison prochaine. »

« Je suis bien heureux que Martin soit de retour avec les Alouettes, a dit le directeur général Danny Maciocia. Il représente tout ce qu'on veut de nos joueurs, soit de tout donner sur le terrain, en plus de s'impliquer dans la communauté. Avec le changement que nous effectuerons au poste de botteur, la présence apaisante d'un vétéran comme Martin se veut d'autant plus importante pour nous. »

Bédard compte 179 matchs dans la Ligue canadienne de football. En plus d’effectuer les longues remises, il a récolté 68 plaqués dans les unités spéciales.

L’ancien porte-couleurs des Huskies de l'Université du Connecticut a contribué aux conquêtes de la Coupe Grey en 2009 et 2010. Il a de plus été choisi le joueur par excellence des Alouettes dans les unités spéciales en 2017.

En 2019, l'athlète originaire de Québec a disputé 16 rencontres. Il a reçu le trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur en reconnaissance de ses qualités humanitaires.