Pound pose un regard lucide sur la situation dans un entretien pour l'agence Associated Press.

« C'est une nouvelle sorte de guerre, et nous devons y faire face. On peut encore se donner deux mois si c'est nécessaire, explique M. Pound, le patriarche des membres du CIO.

« Pas mal de choses doivent encore se mettre en marche pour ces Jeux, précise-t-il. Comme les mesures de sécurité à renforcer, le village olympique, les hôtels ou les studios de télévision à bâtir. »

« Durant les deux prochains mois, il faudra répondre aux questions : contrôlons-nous suffisamment la situation pour pouvoir nous rendre sans risque à Tokyo? »

Le stade principal des Jeux olympiques de Tokyo Photo : Getty Images / Carl Court

« Si l'on devait faire face à une situation similaire à la grippe espagnole qui a fait des millions de morts au début du 20e siècle, tout le monde sera à la même enseigne », fait-il remarquer.

Richard Pound admet que le sort des Jeux de Tokyo ne dépend plus du CIO, mais il encourage les athlètes à continuer à s'entraîner.

« À ma connaissance, et celle du CIO, nous irons à Tokyo. Tout indique à ce stade-ci que tout se passera comme prévu. Donc, continuez à vous préparer, et soyez assurés que le CIO ne vous enverra pas au cœur de cette situation pandémique. »

Les Jeux olympiques n'ont été annulés qu'en temps de guerre. Curieusement, les Jeux annulés de 1940 en pleine guerre mondiale devaient avoir lieu à... Tokyo.

« C'est une très, très, très grosse décision à prendre, et vous ne pouvez la prendre que si vous pouvez vous fier sans aucun doute possible à des faits vérifiés et contre-vérifiés. »

Le CIO est en lien direct et constant avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'annulation, seule solution

Si la propagation du COVID-19 n'est pas endiguée d'ici là, Richard Pound envisage l'annulation des Jeux.

« Il n'y aura pas de discussions à savoir s'il faut reporter ou annuler. On ne peut pas reporter un événement de cette envergure, tranche Pound. Il y a trop de répercussions sur les saisons de compétition, les programmations de télévision. »

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, livre une allocution à Tokyo à un an des Jeux. Photo : Getty Images / Atsushi Tomura

« On ne peut pas décider de les reporter au mois d'octobre, ajoute-t-il. Nous n'aurions pas la même couverture médiatique si nous devions les déplacer plus tard dans la saison. Les grands réseaux de télévision ont déjà des grilles de programmation saturées de sport. »

Quant à déplacer l'événement dans un autre pays à si brève échéance, Richard Pound n'y croit pas. « C'est difficile, car il y a très peu de pays et de villes capables de prendre la relève, et de se préparer en si peu de temps. »

Le candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey, a déjà suggéré au gouvernement britannique de proposer la capitale anglaise comme alternative.

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, n'a pas apprécié la suggestion, jugeant qu'il s'agissait d'une manœuvre politique.

Et Richard Pound rejette également l'idée de présenter les JO sous une forme éclatée, en dispersant les sports dans des pays différents. « Ce ne seront alors plus des Jeux, mais des Championnats du monde. »

Enfin, que pense l'ancien nageur olympique (finale du 100 m libre à Rome en 1960) de reporter les Jeux d'un an au même endroit, compte tenu des sommes déjà investies par Tokyo et le Japon?

« À ce moment-là, il faudrait se demander s'il est possible de maintenir tout en place pendant une autre année, affirme-t-il. Et s'il est possible de faire de la place dans les calendriers sportifs de 2021. »

Le Budokan à Tokyo où auront lieu les épreuves de judo pendant les Jeux olympiques Photo : afp via getty images / CHARLY TRIBALLEAU

Le CIO gère un fonds d'urgence pour ce genre de situation, révèle Richard Pound, qui est estimé à un milliard.

« Il s'agirait cette fois d'un cas de force majeure, rappelle l'avocat montréalais. En raison de circonstances impossibles à prévoir. »

« Ce n'est pas un risque assurable, et personne n'est responsable ou à blâmer, explique-t-il. Donc, tout le monde doit accepter ce coup du sort. Ce serait évidemment une perte de revenus pour le mouvement olympique. »

Rappelons que 73 % des revenus du CIO, qui s'élèvent à 5,7 milliards de dollars par rendez-vous olympique, proviennent des réseaux de télévision.