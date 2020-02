Les Blue Jackets sonnent les Sénateurs en prolongation

Emil Bemstrom a inscrit son septième filet de la campagne avec 25 s à jouer dans la période supplémentaire pour offrir une première victoire en huit matchs aux Blue Jackets (31-19-14), qui s’accrochent dans la course aux éliminatoires. Boone Jenner a préparé deux buts des vainqueurs, dont celui de Bemstrom.

Les Sénateurs (21-30-12) disputaient une première rencontre sans leur meilleur marqueur Jean-Gabriel Pageau, échangé aux Islanders lundi après-midi.

Brown et Foligno ont tous deux inscrit un but dans chacune des deux premières périodes, puis Colin White a donné l’avance aux Sénateurs à mi-chemin du troisième vingt. Mais Stefan Matteau a répliqué moins de 30 secondes plus tard, et la prolongation a été nécessaire.

Le gardien des Blue Jackets Elvis Merzlikins n’a pas terminé la rencontre. Il a quitté la patinoire au milieu de la deuxième période après un contact avec Anthony Duclair. Il avait stoppé 16 des 18 tirs des Sénateurs jusque-là. Son remplaçant Joonas Korpisalo a arrêté 14 rondelles.

Devant le filet de l’équipe ottavienne, Marcus Hogberg a réalisé 41 arrêts.