Un succès inattendu pour Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

Moins d’un an après avoir remporté le titre mondial junior en danse sur glace, les patineurs québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha feront déjà leurs débuts aux Championnats du monde chez les séniors, du 16 au 22 mars, à Montréal.

Si Lajoie et Lagha espéraient bien faire à leurs débuts dans la cour des grands, ils ne s’attendaient certainement pas à obtenir autant de succès dès leur première année. Au début de mois de février, ils ont terminé au 5e rang aux Championnats des quatre continents.

« Nous ne nous attendions pas à du succès, mais c’est ce que nous voulions, alors nous nous entraînions avec cet objectif. Si c’est arrivé, c’est à cause du travail que nous avons fait », affirme Zachary Lagha, 21 ans.

Les jeunes patineurs reconnaissent toutefois que le saut entre les juniors et les séniors n’a pas été de tout repos. Ils ont rapidement réalisé qu’ils n’étaient pas suffisamment prêts à rivaliser avec leurs concurrents à un tel niveau.

« Les patineurs sont plus grands, ils ont plus de vitesse, ils ont plus de maturité. Un pas à la fois, on va y arriver. Il ne faut pas sauter d’étapes. Je pense qu’on est quand même sur la bonne voie. La première année sénior est habituellement vraiment difficile », souligne Lagha.

Présence incertaine pour Fournier Beaudry et Sorensen

Le couple formé de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen espère être en mesure de participer à la compétition. Opéré à un genou en décembre, Sorensen est toujours ennuyé par la douleur.

« Ça va bien jusqu’ici. Nous travaillons fort avec la fédération et notre équipe médicale pour que tout se passe bien. J’ai mon dernier rendez-vous avec le médecin demain. J’ai encore des douleurs dans le genou, mais nous devrions être corrects », indique le patineur de 31 ans.

Piper Gilles et Paul Poirier voudront quant à eux faire mieux que l’an dernier, quand ils avaient terminé au 7e échelon. Le couple a connu un excellent début de saison en prenant le 2e rang aux Championnats des quatre continents.

Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, ainsi qu’Evelyn Walsh et Trennt Michaud seront les représentants canadiens chez les couples. Nam Nguyen (hommes) et Alicia Pineault (femmes) compléteront l’équipe.

Les Championnats du monde ISU de patinage artistique auront lieu du 16 au 22 mars 2020, au Centre Bell, à Montréal.