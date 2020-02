Femmes et sport Canada, la nouvelle identité de l'ACAFS

L’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS) a annoncé lundi qu’elle se dotait d’un nouveau nom et d’une nouvelle image de marque : Femmes et sport Canada.

Femmes et sport Canada a révélé sa nouvelle identité pour mettre sa mission bien en évidence : remettre le statu quo en question et créer un système équitable et inclusif pour les filles et les femmes dans le sport et l’activité physique au pays.

« Depuis 1981, l’ACAFS est un partenaire de premier plan dans la création et la promotion d’un environnement sportif dans lequel les filles et les femmes peuvent exceller, non seulement lors de compétitions, mais aussi en tant que chefs de file au sein de leur collectivité », a expliqué Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de Femmes et sport Canada.

« À la fois simple et éloquente, notre nouvelle identité renforce notre position de spécialistes de l’équité des sexes dans le sport à l’échelle nationale, a-t-elle ajouté. Nous servons les intérêts des filles et des femmes dans tous les domaines, et nous nous engageons à bâtir un meilleur système sportif au Canada, des terrains de jeu jusqu’aux conseils d’administration. »

Le dévoilement de la nouvelle identité coïncide avec la présentation de l’événement Exercer votre pouvoir : comment contribuer personnellement à l’avancement de l’équité? qui aura lieu le 5 mars à Ottawa.

Des meneurs du sport, de l’équité et du changement social discuteront du rôle que les responsables et dirigeants peuvent jouer dans le mouvement de l’équité des sexes en prélude à la Journée internationale des femmes.