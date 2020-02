Les Flames reprennent l'avantage dans la course aux séries

Andrew Mangiapane a marqué le but de la victoire et un de plus dans un filet désert. Dave Rittich a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui. Johnny Gaudreau et Sean Monahan avaient ouvert la marque pour les Flames.

Les Flames se trouvent au coeur d'une bataille coriace pour se tailler une place en séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest et la séquence de cinq matchs qu'ils disputeront sur les patinoires adverses pourrait être déterminante.

Avec leur victoire contre Détroit, ils ont repris le 1er laissez-passer donnant accès aux éliminatoires à égalité de points avec les Coyotes de l'Arizona (70 points). Les Jets de Winnipeg (69 points) et les Predators de Nashville (68 points) sont hors du portrait des éliminatoires après les matchs de dimanche.

Les Red Wings présentent quant à eux un dossier de 3-15-1 à leurs 19 derniers matchs. L'attaquant Andreas Athanasiou et le défenseur Mike Green ont regardé le match depuis les gradins. Les deux joueurs pourraient être échangés d'ici la date limite des transactions lundi.