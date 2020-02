Les Raptors écrasent les Pacers par 46 points, un record de franchise

Du même coup, les Raptors ont établi une marque de franchise pour le plus grand écart dans une victoire avec 46 points éclipsant la précédente marque de 44 points (contre les Hawks d'Atlanta en décembre 2016).

Toronto (42-15) s'est également assuré d'une septième saison gagnante d'affilée dans la foulée.

La défense des Raptors s'est particulièrement illustrée au début du premier quart, limitant les Pacers à un seul point dans les cinq premières minutes pour prendre l'avance 15-1. Le premier quart s'est terminé avec une avance de 34-12, qui s'est accentuée à 63-31 à la mi-temps.

Après un troisième quart plus équilibré (22-23), un quatrième quart de 42 points contre 26 pour l'Indiana a permis aux Raptors d'établir ce record.

Dans la victoire, Pascal Siakam a inscrit 21 points, Serge Ibaka a récolté 15 points et 15 rebonds, Kyle Lowry a amassé 16 points et 11 rebonds. Les recrues Matt Thomas (17 points) et Terence Davis (13 points) ont aussi contribué, tout comme Rondae Hollis-Jefferson avec 12 points et Chris Boucher avec 9 points et 11 rebonds.

Les Raptors joueront leur prochain match mardi contre la meilleure équipe de la NBA cette saison, les Bucks de Milwaukee (48-8), à Toronto.