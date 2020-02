Un autre titre mondial pour Friedrich, Kripps 11e à Altenberg

Le pilote canadien Justin Kripps et son freineur Cameron Stones ont terminé 11e en bob à deux dimanche, aux Championnats du monde d’Altenberg, en Allemagne, avec un temps combiné de 3 min 43 s 18/100. Ils ont conclu leurs descentes 2,74 s derrière les médaillés d’or, les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis (3:40,44).

Le duo mené par Friedrich a devancé de 1,65 s ses plus proches compétiteurs, ce qui s’avère la plus grande marge de victoire en 12 ans lors d'une course au titre mondial en bobsleigh. Cette médaille d’or de Friedrich lui permet de devenir le pilote le plus décoré de l'histoire du bobsleigh.

C’est Johannes Lochner et Christopher Weber qui ont remporté l'argent, complétant un doublé pour l’Allemagne. Les bobeurs lettons Oskars Kibermanis et Mattis Miknis sont montés sur la troisième marche du podium (+1,79).

Friedrich en est maintenant à six victoires consécutives en bobsleigh aux Mondiaux. Il est double-champion du monde en bob à quatre et a remporté deux autres médailles d'or en épreuves par équipes.

Avant dimanche, il était à égalité avec le pilote italien Eugenio Monti pour le plus grand nombre de médailles d'or en bobsleigh du mond. Monti en a remporté neuf dans les années 1950 et 1960.