Kevin Drury remporte l'argent en ski cross à Sunny Valley

Drury a terminé deuxième de la grande finale, derrière le Suisse Marc Bischofberger, alors que le Français Arnaud Bovolenta a décroché le bronze.

L'autre Canadien Brady Leman a terminé au bas du podium, en quatrième position.

La foule était très énergique et c'était génial de compétitionner devant elle, ici , a déclaré Drury. Ça a été une journée formidable, j'ai connu mon meilleur départ en finale. Je pense que j’ai bien skié.

Ce podium a permis à Drury d'accroître son avance au classement général. Avec ses 768 points, il est 314 points devant son plus proche compétiteur, le Suisse Ryan Regez. Leman est troisième avec 428 points.

Chez les femmes, le Canada n’est pas monté sur le podium. Marielle Thompson a terminé quatrième en finale.

La Suisse Fanny Smith, meneuse au classement général, a remporté la médaille d'or, suivie de la Française Marielle Berger Sabbatel et de l'Allemande Daniela Maier.

L’épreuve des bosses annulée à Tazawako

Par ailleurs, l’épreuve de ski acrobatique en bosses prévue dimanche après-midi à Tazawako, au Japon, a été annulée en raison de la météo. Un fort brouillard a été présent tout au long de la journée, ce qui a retardé la compétition jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de terminer le programme avec succès.

Alors que la première partie des rondes préliminaires s'était déroulée dans des conditions convenables, la neige et le brouillard ont commencé subitement pendant les huitièmes de finale masculins. Les officiels et les organisateurs ont attendu que les conditions météorologiques reviennent à la normale, mais ils ont finalement dû constater que la compétition ne pourrait pas avoir lieu.

Ça a été une semaine difficile, ici, à préparer la piste avec peu de neige et du temps doux , a expliqué le directeur de la course Konrad Rotermund. Et puis aujourd'hui, alors que la piste était dans son meilleur état de la semaine, Dame Nature nous a amené de la brume et la neige, qui ont tout repoussé pour que nous ne puissions terminer qu'une partie des rondes préliminaires avant de manquer de temps dans la journée.

C'était la première fois en six saisons de compétition à Tazawako qu'une compétition était annulée.

La prochaine Coupe du monde de ski acrobatique aura lieu à Almaty, au Kazakhstan, le 1er mars prochain.