Un conducteur de Zamboni bat les Leafs en tant que gardien d'urgence des Hurricanes

Ayres, 42 ans, est entré en scène après que le gardien substitut Petr Mrazek eut quitté la rencontre après une collision au milieu de la deuxième période. Le gardien partant James Reimer s'était blessé au début du duel.

Le gardien d'urgence s'est amené avec son masque des Marlies, le club-école des Leafs pour lequel il avait déjà été gardien substitut dans le passé dans la Ligue américaine.

Les Hurricanes menaient 3-1 au moment où Ayres s'est amené devant le filet. Il a cédé deux fois durant la période médiane, face à John Tavares et Pierre Engvall. Son premier arrêt, face à Auston Matthews, aura été son seul de la deuxième période.

Mais en troisième, Ayres a fermé la porte aux Maple Leafs à sept occasions et il a obtenu la première étoile du match.

C'était incroyable. J'étais un peu hésitant en deuxième période. Mais j'ai dit aux gars dans le vestiaire qu'après l'entracte, je serais prêt. David Ayres

« Ce qui m'a permis de me calmer, c'est lorsqu'un des gars [Erik Haula, des Hurricanes] m'a dit d'avoir du plaisir et que ce n'était pas grave si je laissais passer 10 buts. Juste d'avoir du plaisir. Et ça m'a calmé les nerfs. C'était fantastique », a déclaré le héros du jour.

Au final, il a réalisé 8 arrêts sur 10 tirs en 28 minutes de jeu pour obtenir la victoire à sa fiche.

Il est ainsi devenu le premier gardien d'urgence à être crédité de la victoire et le plus vieux gardien, à 42 ans et 192 jours, à gagner son premier match dans la LNH.

Warren Foegele (deux buts), Martin Necas, Lucas Wallmark, Nino Niederreiter et Sebastian Aho ont apporté le soutien offensif nécessaire pour que leur coéquipier d'un soir puisse savourer une victoire des plus inattendues.