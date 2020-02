L'épidémie de coronavirus force l'Italie à reporter trois matchs de Serie A

Les matchs entre l'Inter Milan et la Sampdoria, l'Atalanta Bergame et Sassuolo, et entre Vérone et Cagliari ont été reportés, a annoncé le gouvernement italien samedi soir.

La première division italienne n'est pas la seule à être touchée alors que d'autres matchs de la Serie B, de la Serie C et du niveau amateur ont été reportés dans les régions de la Vénétie et de la Lombardie.

Cette décision fait partie des mesures draconiennes prises par les autorités italiennes, alors qu'au total 79 personnes ont été contaminées et deux personnes sont décédées entre vendredi et samedi.