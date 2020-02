Pospisil en finale du double à Marseille

Pospisil et son partenaire Nicolas Mahut ont défait le duo allemand composé de Kevin Krawietz et d'Andreas Mies, tête de série no 1 du tournoi, en deux manches de 6-3 et 6-2 en 57 minutes.

Plus tard, samedi, Félix Auger-Aliassime disputera son match de demi-finale en simple face au Français Gilles Simon, 58e au classement mondial.

Plus de détails à venir.