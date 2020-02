Pascal Siakam relance les Raptors avec 37 points contre les Suns

De retour du match des étoiles, son premier dans la NBA, Pascal Siakam a obtenu 37 points et 12 rebonds aidant les Raptors de Toronto à l'emporter 118-101 contre les Suns de Phoenix, vendredi soir.

Siakam a récolté 17 points au premier quart et 25 en première demie alors que Serge Ibaka a inscrit 16 points pour les Torontois, qui ont perdu une seule fois à leurs 17 derniers matchs.

Les Raptors avaient vu leur séquence victorieuse prendre fin après 15 gains d'affilée lors du dernier match avant la pause du match des étoiles.

Fred VanVleet et Terence Davis ont ajouté 14 points chacun, un de plus que Kyle Lowry. Ce dernier a aussi cumulé 10 passes décisives.

Devin Booker a récolté 21 points pour les Suns, qui ont perdu leurs cinq derniers matches à l'étranger. Le premier choix au total en 2018, Deandre Ayton, a obtenu 17 points et 10 rebonds.

En deuxième demie, Phoenix a grugé l'avance de Toronto et avec huit minutes à écouler au match, les visiteurs n'étaient plus qu'à six points de leurs rivaux.

Mais peu après, une vrille de Siakam a porté l'avantage des Raptors à 12 points et un dernier tir de trois points réussis par Kyle Lowry, avec 1 minute 30 à jouer, a confirmé la victoire torontoise par 17 points.

Les Raptors vont rejouer dimanche soir à la maison, face aux Pacers de l'Indiana.