Un an après son renvoi à Laval, Karl Alzner est rappelé par le Canadien

Le purgatoire de Karl Alzner a pris fin vendredi soir. Le vétéran défenseur a été rappelé d'urgence par le Canadien après le match du Rocket de Laval et il rejoindra l'équipe à Ottawa en prévision du match de samedi soir contre les Sénateurs.

Alzner, qui a signé un contrat de 5 ans et 23 millions de dollars avec le Canadien à l'été 2017, a été envoyé dans la Ligue américaine le 10 janvier 2019 après 91 matchs avec le Canadien.

Depuis, il a joué 86 matchs avec le club-école du Tricolore amassant 18 points et maintenant un différentiel de +4.

Le Britanno-Colombien compte 682 matchs d'expérience dans la LNH avec les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal.

Le Tricolore avait annoncé plus tôt vendredi que les défenseurs Victor Mete et Xavier Ouellet avaient été retournés à Montréal afin d'être réévalués par l'équipe médicale du Canadien, et qu'un défenseur serait rappelé à l'issue de la rencontre.