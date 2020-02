Ondrej Kase s'amène à Boston

Les Bruins de Boston ont ajouté Ondrej Kase à leur formation vendredi à la suite d'un échange avec les Ducks d'Anaheim. Un premier choix au repêchage 2020, Axel Andersson et David Backes ont effectué le chemin inverse.

Âgé de 24 ans, Kase a enregistré 7 buts et 16 mentions d'assistance en 49 matchs cette saison. L'ailier droit tchèque affiche également un différentiel de -7.

Le 205e joueur sélectionné (7e tour) au repêchage 2014 s'approche du plateau des 100 points à sa quatrième saison dans la Ligue nationale de hockey. Il a inscrit 43 réussites et 53 aides en 198 rencontres.

Les Bruins retiendront 25 % du salaire de Backes. Le vétéran de 35 ans avait été placé au ballottage plus tôt cette saison. Aucune organisation ne l'a réclamé et il n'a pas plus accepté de se rapporter au club-école de l'équipe, les Bruins de Providence.

Il restera une année au contrat de Backes au terme de la campagne. L'attaquant américain a joué 16 matchs cette saison, amassant 1 but et 2 mentions d'assistance.

Outre le choix du premier tour au prochain encan, les Ducks ont également obtenu l'espoir Axel Andersson.

Le défenseur de 20 ans porte actuellement les couleurs des Wildcats de Moncton. Il a signé 22 points, dont 2 buts, en 41 affrontements dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.