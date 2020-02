Les Maple Leafs rebondissent et blanchissent les Penguins

Frederik Andersen a repoussé 24 tirs en route vers un deuxième jeu blanc cette saison et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-0, jeudi.

Les Maple Leafs se sont donc rachetés après deux contre-performances, un revers de 5-2 face aux Sabres de Buffalo et une défaite de 5-0 face aux Penguins, mardi à Pittsburgh.

Le défenseur des Leafs Jake Muzzin a récolté un but et deux aides, alors que William Nylander, Kasperi Kapanen et Zach Hyman ont aussi touché la cible John Tavares a ajouté deux aides.

Matt Murray a stoppé 26 tirs devant le filet des Penguins, qui ont subi leur plus cuisant revers de la saison.