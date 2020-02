Ovechkin marque son 699e, le Canadien et les Capitals à égalité après une période

Après 20 minutes, c'était l'égalité 1-1 entre le Canadien et les Capitals.

Ovechkin a récupéré une rondelle après une mise en jeu en territoire du Tricolore et il a immédiatement décoché un puissant tir des poignets qui lançait Washington en avant après un peu plus de 7 minutes de jeu. C'était le 699e but de la carrière de l'ailier russe et son 41e de la saison.

En fin de première période, le capitaine du Canadien, Shea Weber (14e), a ramené les deux équipes à la case départ avec un boulet de la ligne bleue.

L'unité défensive du Canadien a rapidement dû se débrouiller à cinq, puisque Xavier Ouellet est rentré au vestiaire après être tombé face première contre la bande à la suite d'une mise en échec.

Artturi Lehkonen a été rayé de la formation du Canadien pour la première fois de sa carrière après l'échauffement.



Autres mises à jour à venir