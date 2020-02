Ovechkin marque son 699e but, Chiarot donne la victoire au CH en prolongation

En panne sèche depuis un tour du chapeau le 4 février dernier qui lui avait permis de s'approcher à deux buts du plateau des 700, Alex Ovechkin a relancé son compteur face au Canadien, jeudi soir, à Washington. Mais c'est finalement un autre numéro 8 qui s'est le plus illustré.

Le défenseur Ben Chiarot, qui porte le même numéro qu'Ovechkin, a inscrit deux buts, dont celui de la victoire du Canadien en prolongation 4-3.

Shea Weber et Brendan Gallagher ont aussi marqué en temps réglementaire pour le Canadien (28-27-8), qui avait perdu ses cinq matchs précédents (0-4-1). Carey Price a effectué 29 arrêts.

Lars Eller et Tom Wilson ont aussi touché la cible pour les Capitals (37-17-6), qui ont encaissé un troisième revers d'affilée (0-2-1). Braden Holtby a repoussé 28 lancers.

« J'ai aimé notre effort du début à la fin, a mentionné Julien. Nous avions parlé du besoin d'un effort de 60 minutes. Le dernier match nous avait piqués. Il était important de rebondir avec un bon effort. Nous avons réussi à le faire. »

Le Canadien a commencé la rencontre sur les chapeaux de roue et Max Domi a obtenu une occasion de vite offrir l'avance aux siens. Il a toutefois été frustré par Holtby en échappée après environ deux minutes de jeu.

Ce fut ensuite au tour de Byron de s'échapper environ trois minutes plus tard, mais Holtby a encore une fois fermé la porte.

C'est finalement Ovechkin qui a inscrit le premier but du match quand il a récupéré une rondelle après une mise en jeu en territoire du Tricolore et qu'il a immédiatement décoché un puissant tir des poignets qui lançait Washington en avant après un peu plus de 7 minutes de jeu.

C'était le 699e but de la carrière de l'ailier russe et son 41e de la saison.

Alex Ovechkin célèbre le 699e but de sa carrière marqué en première période du match entre les Capitals et le Canadien. Photo : La Presse canadienne / Nick Wass

En fin de première période, le capitaine du Canadien, Shea Weber (14e), a ramené les deux équipes à la case départ avec un boulet de la ligne bleue.

L'unité défensive du Canadien a rapidement dû se débrouiller à cinq, puisque Xavier Ouellet est rentré au vestiaire après être tombé face première contre la bande à la suite d'une mise en échec. Et il n'est pas revenu par la suite.

L'entraîneur du Canadien, Claude Julien, a confirmé après la rencontre que le défenseur avait subi une commotion cérébrale.

Ce n'est que tard en deuxième que l'égalité a été brisée quand l'ancien du Canadien Lars Eller a trompé Carey Price pour inscrire son 15e but de la saison avec moins de 3 minutes à jouer.

Mais à peine 90 secondes plus tard, Brendan Gallagher, dans son bureau directement devant Braden Holtby, a sauté sur une rondelle libre pour recréer la parité.

Ce but permettait à Gallagher d'atteindre le plateau des 20 pour la troisième année de suite.

Chiarot a donné au Canadien sa première avance de la rencontre dès les premières secondes du dernier tiers. Après 30 secondes, Gallagher a fendu l'air sur une remise de Tomas Tatar, mais la rondelle a abouti sur la lame du bâton du défenseur, qui a pu décocher un bon tir dans le coin supérieur gauche du filet.

Mais Tom Wilson a provoqué la prolongation dans les derniers instants du temps réglementaire, après que Holtby eut été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Puis, Chiarot a tranché après seulement 58 secondes de jeu en prolongation, grâce à un boulet de canon.

Artturi Lehkonen a été rayé de la formation du Canadien pour la première fois de sa carrière après l'échauffement.

« Les gars que nous retirons normalement, les Nick Cousins ou Jordan Weal, produisent dernièrement et ont bien joué. Il fallait prendre une décision. Lehky, autant il est fiable, autant il est capable d'en donner un peu plus », a expliqué Julien, précisant que Lehkonen était en santé.

Le Canadien avait défait les Capitals 5-2 à Washington le 15 novembre, lors de ce qui restera probablement son meilleur match de la saison. Cependant, les attaquants Jonathan Drouin et Paul Byron avaient subi des blessures ce soir-là et le Canadien allait perdre ses huit matchs suivants.

Le Tricolore ne s'est jamais vraiment remis de cette série de revers. Malgré la victoire de jeudi, il accuse huit points de retard dans la course aux éliminatoires. Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Sénateurs d'Ottawa.