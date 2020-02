Les Alouettes font preuve de prudence dans le dossier Quan Bray

Bray est actuellement emprisonné au Texas. Il partageait un véhicule de location avec le plaqueur Greg Robinson, qui joue dans la NFL depuis 2014.

Jeudi, les Alouettes ont déclaré dans un communiqué avoir « été informés de l'arrestation du receveur Quan Bray hier soir, ainsi que des circonstances dans lesquelles le tout s'est déroulé. »

« Nous sommes dans le processus d'amasser le plus d'informations possible et nous prenons cette situation très au sérieux, ajoutent-ils. Nous envisageons de prendre une décision définitive le plus rapidement possible. »

L'organisation montréalaise n'émettra aucun autre commentaire pour l'instant.

Les deux hommes, qui se sont connus à l'Université Auburn, ont été accusés de possession de marijuana dans le but d'en faire le trafic. S'ils sont reconnus coupables, ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 20 ans.

Bray et Robinson ont été arrêtés par une patrouille frontalière à Sierra Blanca, au Texas, près de la frontière américano-mexicaine. Un chien renifleur a alerté les policiers de la présence de stupéfiants dans le véhicule.

L'ailier éloigné des Alouettes a capté 58 des 83 tentatives de passe à son endroit pour des gains de 818 verges et 6 touchés à sa première saison à Montréal en 2019.