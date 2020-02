Le prochain combat d’Eleider Alvarez aux États-Unis

En fait, seul Top Rank avait déposé une offre d'une valeur de 350 000 $ US (464 013 $ CA). Le minimum requis avait été fixé à 300 000 $ US (397 725 $ CA) par la WBO.

Chacun des pugilistes touchera donc une bourse 175 000 $ US (232 006 $ CA). Les boxeurs disposent de 48 heures pour accepter l'offre. Ils ont aussi 10 jours pour signer l'entente.

La date et le lieu de l'affrontement seront annoncés dès que le contrat sera entériné.

Joint à Las Vegas par Radio-Canada Sports, le promoteur Yvon Michel a indiqué qu'Alvarez y avait déjà apposé sa griffe.

« Alvarez est déjà partant. Et il y avait un représentant de Ramirez sur place à l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre de Top Rank », a-t-il affirmé.

Le combat sera diffusé à grande échelle aux États-Unis par le réseau spécialisé ESPN.

Inactif depuis le mois d’avril dernier, Ramirez a récemment abandonné la ceinture des super-moyens (168 lb) pour hériter, en vertu des règles de la WBO, du titre d’aspirant obligatoire des mi-lourds (175 lb).

Le vainqueur du duel Alvarez-Ramirez serait ensuite opposé au gagnant d’un autre combat entre les Russes Umar Salamov (25-1-0, 19 K.-O.) et Maksim Vlasov (45-3-0, 26 K.-O.).

Le grand champion mettra la main sur la ceinture des mi-lourds de la WBO, récemment abandonnée par le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez (53-1-2, 36 K.-O.).

Ce dernier avait précédemment ravi le titre au Russe Sergey Kovalev, qui avait lui-même défait Alvarez pour devenir champion du monde.

Marie-Eve Dicaire en action contre Ogleidis Suarez Photo : Radio-Canada / Martin Labbe

Dicaire-Shields : rendez-vous bientôt confirmé

Yvon Michel séjournera à Las Vegas jusqu'à dimanche. Une rencontre est prévue avec le promoteur Dimitryi Salita, qui représente la championne des super-mi-moyennes du WBC et de la WBO, Claressa Shields (10-0-0, 2 K.-O.).

On est en droit de s'attendre à une annonce importante au courant de la semaine prochaine concernant la tenue d'un combat d'unification face à Marie-Eve Dicaire (16-0-0), championne de l'IBF.

Ce combat aurait lieu le 9 mai. Selon les informations obtenues par Radio-Canada Sports, le duel attendu sera présenté dans la région de New York.

En plus des titres du WBC, de la WBO et de l'IBF, la World Boxing Association (WBA) y ajouterait le titre de Super Championne. Cette ceinture aurait une signification plus grande que celle de championne détenue par la Costaricaine Hanna Gabriels, de même que celle de championne intérimaire de l'Américaine Raquel Miller.

De plus, le magazine The Ring y ajouterait sa propre ceinture pour porter à cinq le nombre de titres à l'enjeu.

Samedi soir, Michel doit assister au combat revanche dans la catégorie des poids lourds entre le champion du WBC, l'Américain Deontay Wilder (42-0-1, 41 K.-O.), et le Britannique Tyson Fury (29-0-1, 20 K.-O.).

Ces derniers s'étaient livrés un combat nul, à Los Angeles, en décembre 2018.