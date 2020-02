Alec Martinez passe des Kings aux Golden Knights

Les aspirants aux séries et à la Coupe Stanley font le plein de défenseurs à l'approche de la date limite des échanges. Les Golden Knights de Vegas sont les derniers à avoir renforcé leur effectif à la ligne bleue en ajoutant Alec Martinez à leur formation.

Le prix à débourser par les Golden Knights, mercredi, pour avoir fait l'acquisition de Martinez, des Kings de Los Angeles, s'est élevé à deux choix de 2e tour aux repêchages 2020 et 2021.

Depuis dimanche, plusieurs arrières ont changé d'adresse dans le circuit Bettman. Andy Greene a pris le chemin des Islanders, Ryan DeMelo est désormais un membre des Jets, Brenden Dillon a été obtenu par les Capitals et Marco Scandella a été envoyé aux Blues.

À lire aussi : Le Canadien rappelle Christian Folin du Rocket

Martinez est un vétéran de 32 ans qui compte 597 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il a inscrit 62 buts et 136 passes avec les Kings et a notamment contribué à deux conquêtes de la Coupe Stanley (2012 et 2014).

Cette saison, l'arrière américain a revêtu l'uniforme californien à 41 reprises, totalisant 8 points, dont 1 réussite. Son différentiel est de -9, l'un des pires de sa carrière.

Les Oilers et les Golden Knights, 1ers et 2es de la Division pacifique, sont sur un pied d'égalité avec 70 points avant les rencontres de mercredi. Edmonton a toutefois disputé 59 matchs, soit 2 de moins que Vegas.

Loin derrière, les Kings ferment la marche au 15e rang dans l'Association de l'Ouest. D'ailleurs, seuls les Red Wings de Détroit ont récolté moins de points au classement que Los Angeles.

Lundi, les Kings ont commencé à vendre leurs actifs. Ils ont échangé l'attaquant Tyler Toffoli, qui pourrait devenir joueur autonome cet été, aux Canucks de Vancouver.