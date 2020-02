Yvon Michel définit son rôle devant la RACJ

Pendant près de deux heures, le patron et cofondateur de Groupe Yvon Michel (GYM) s’est appliqué à établir une distinction nette entre le rôle de l’organisateur et celui du promoteur dans la mise sur pied de soirées et d’événements de boxe.

Après avoir pris le temps d’établir sa crédibilité et son expertise basées sur ses 40 ans d’expérience dans le domaine de la boxe, Michel a expliqué son travail en détail.

Accompagné et guidé pour son exposé par son avocat, Me Martin Pichette, il a fourni des explications précises sur son travail d’organisateur et sur les liens qu’il peut avoir avec de multiples promoteurs.

On retiendra qu’un organisateur doit détenir un permis annuel délivré par la RACJ, tandis que le promoteur peut s’allier à un homologue pour un événement donné, et qu’en ce sens, il n’a pas à détenir de permis.

Par contre, un permis dit ponctuel doit être demandé pour la tenue d’un gala de boxe. Cette autorisation de la Régie sera donnée en échange de renseignements précis sur la date, l’heure, le lieu et la nature de l’événement.

Chaque fois, c’est à l’organisateur que revient la responsabilité de demander un permis ponctuel.

Il a expliqué comment Yan Pellerin et sa compagnie New Era avaient travaillé comme promoteur et non comme organisateur principal.

Rien à voir avec les motards

En ce qui a trait à la soirée du 20 septembre 2019 présentée au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal, Michel a indiqué avoir tout fait selon les règles, et n'avoir jamais été informé qu'il y a eu quelque problème qu'il soit.

Le plan de la salle ayant été approuvé par la Régie, les billets ont été mis en vente au grand public sur le site Ovation et à la billetterie de l’amphithéâtre.

Yvon Michel laissait du coup entendre qu’il n’y était pour rien concernant la présence d’un important groupe de motards criminels à l’intérieur de ce qui aurait dû constituer le périmètre de sécurité autour de l’arène.

Michel a nié avoir fréquenté et avoir eu des contacts directs, qu'ils soient d’ordre personnel ou d’affaires, avec des motards criminels.

En réponse aux allégations de la poursuite qui concerne la présence auprès des hôtesses de l'arène d’un homme arborant des tatouages d'appartenance aux Hells Angels, l’avocat d’Yvon Michel avait invité l’individu en question à témoigner.

L’émotion a gagné Michel quand il a raconté à quel point les dernières semaines depuis la publication des allégations le mettant en cause avaient eu des impacts négatifs sur sa vie professionnelle et personnelle, jusque dans la cour d’école de ses enfants.

En l’espace de cinq minutes, celui qui pratique le métier d’arpenteur a exposé ses tatouages aux avant-bras au bénéfice des deux juges administratives qui entendent la cause.