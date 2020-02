Le Canadien rappelle Christian Folin du Rocket

Cette décision est survenue au lendemain de l'échange qui a envoyé Marco Scandella aux Blues et de la blessure que Victor Mete a subie contre les Red Wings. L'ajout de Folin à la formation montréalaise est donc devenu nécessaire.

Scandella a pris la direction de Saint Louis mardi soir contre deux choix au repêchage (2e tour en 2020 et conditionnel de 4e tour en 2021), quelques heures avant la défaite du CH à Détroit, synonyme de coup de balai.

À lire aussi : [BALADO] Tellement Hockey : une séquence fatale pour le Canadien

Âgé de 29 ans, Folin a renoué avec la Ligue américaine cette saison, un circuit dans lequel il n'avait pas évolué depuis la campagne 2015-2016. Il a enregistré 4 points, dont 1 but, en 15 matchs avec le Rocket de Laval.

L'arrière suédois, qui compte 235 rencontres d'expérience dans la Ligue nationale (LNH) avec 4 organisations différentes, a porté l'uniforme du Canadien à sept occasions depuis le début du calendrier, inscrivant une réussite et obtenant une aide.

Jamais repêché dans la LNH, le défenseur droitier a commencé sa carrière professionnelle en 2014 avec le Wild du Minnesota, l'équipe qui lui a donné sa première chance après un passage à l'Université du Massachusetts à Lowell

Il a ensuite déménagé ses pénates à Los Angeles, à Philadelphie et à Montréal. Marc Bergevin avait mis le grappin sur Folin et Dale Weise il y a 12 mois contre Byron Froese et David Schlemko.

Le Canadien surfe sur une séquence peu enviable de cinq revers, la troisième du genre cette saison. Les deux premières séries de défaites se sont arrêtées à huit.

Le prochain affrontement des hommes de Claude Julien est prévu jeudi à Washington.

Les Capitals, qui ont perdu leurs deux derniers matchs, sont présentement au cœur d'une chaude lutte avec les Penguins de Pittsburgh pour la tête de la Division métropolitaine.