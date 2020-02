Pospisil se débarrasse de Hurkacz à Marseille

Le joueur canadien l'a emporté facilement 6-3 et 6-4 sur Hurkacz, 29e au monde, en 1 heure 28 minutes.

Pospisil a remporté 80% des échanges sur sa premières balles de service, et n'a pas tremblé dans les moments plus délicats, ayant sauvé les quatre balles de bris contre lui.

Pospisil affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas, no 6 au monde et tête de série no 2 du tournoi, et le Suédois Mikael Ymer, 75e à l'ATP.

Plus tard, mercredi, Félix Auger-Aliassime, tête de série no 7, disputera son match de premier tour face à l'Italien Stefano Travaglia, 85e au monde.

