Auger-Aliassime se fait peur à Marseille, Pospisil passe en quarts

Classé septième tête de série, Auger-Aliassime s'est compliqué la vie contre l'Italien Stefano Travaglia, 85e du monde. Il a cependant triomphé en trois manches de 6-7 (3/7), 7-6 (8/6) et 6-3.

Après avoir mené 4-1 dans l'engagement initial, il a perdu sa précision et a laissé son adversaire le rattraper, puis le battre au bris d'égalité pour remporter la manche en 58 minutes.

Le deuxième acte a été plus équilibré entre les deux joueurs, chacun gagnant son service. Le Québécois a été plus efficace avec 88 % de réussite avec sa première balle.

Tout comme la première, la deuxième s'est terminée au bris d'égalité. Auger-Aliassime a sauvé deux balles de match à 4-6, puis a gagné quatre points de suite.

Le tiers ultime a été plus simple pour le 18e joueur mondial, qui l'a emporté avec un as à sa seconde occasion de triompher, après 2 h 31 min.

« Je ne voulais rien lâcher, a dit Auger-Aliassime. Un peu de cœur, un peu de courage, et ça passe au final. »

Il affrontera au prochain tour le Français Pierre-Hugues Herbert (79e).

Pospisil en forme

Classé au 98e rang de l'ATP, Pospisil a facilement éliminé Hubert Hurkacz, 29e raquette mondiale, 6-3 et 6-4 en 1 h 28 min.

Vasek Pospisil Photo : AFP / Pascal Guyot

Le finaliste à Montpellier il y a deux semaines a remporté 80 % des échanges avec sa première balle de service et n'a pas tremblé dans les moments plus délicats. Il a sauvé les quatre balles de bris qu'il a offertes.

Le Britanno-Colombien affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 2) et le Suédois Mikael Ymer.

En quarts de finale du double, le Canadien Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna ont baissé pavillon 5-7, 7-6 (7/3) et 8-10 devant le Danois Frederik Nielsen et l'Allemand Tim Pütz.

Shapovalov (no 4) lancera son tournoi en simple jeudi contre le Croate Marin Cilic. Son statut de quatrième tête de série lui a permis d'éviter le premier tour de la compétition.