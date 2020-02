Chris Phillips parmi les immortels des Sénateurs d'Ottawa

Phillips, qui n’a joué que pour Ottawa au cours de sa carrière de 17 ans, est le troisième ancien Sénateur à recevoir cet honneur après Frank Finnigan (no 8) et Daniel Alfredsson (no 11).

[Voir la bannière au plafond] donne un caractère définitif à ma retraite. C’est probablement ce qui me rend le plus émotif, le fait que c’est bel et bien fini, maintenant, a souligné Phillips. C’est un honneur de voir mon numéro à côté de celui d’un bon ami [Alfredsson] avec qui j’ai joué longtemps

J’ignore combien de joueurs de notre ligue ont reçu cet honneur. Mais être en leur compagnie, ça me coupe le souffle. Chris Phillips

Phillips a joué 1179 matchs avec les Sénateurs, un record d’équipe. Il est également au 2e rang dans l’histoire du club pour les matchs éliminatoires (114), derrière Alfredsson.

Choisi au 1er rang du repêchage de 1996, Phillips a récolté 288 points, dont 71 buts, au cours de sa carrière. Des problèmes de dos l’ont forcé à prendre sa retraite en 2016.