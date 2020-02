Le Canadien prend l'avance contre les Red Wings en première période

C'est sans Brendan Gallagher que le Canadien de Montréal affronte les Red Wings de Détroit au Little Caesars Arena mardi, tandis que Shea Weber, Paul Byron et Jonathan Drouin sont de retour sur la patinoire. Les deux équipes tentent de mettre fin à une séquence de quatre défaites.

Après 20 minutes de jeu, le Canadien mène 1-0.

C'est Nate Thompson qui a ouvert la marque à la sixième minute de jeu, sur une passe de Nick Cousins, grâce à une interception de Paul Byron à la ligne bleue. Il s'agit d'un quatrième but pour le centre de 35 ans.

Le Tricolore a profité d'un avantage numérique pour doubler son avance. Jeff Petry a décoché un boulet qui a déjoué Jonathan Bernier, un peu moins de quatre minutes avant la fin de la période.

Montréal mène également au chapitre des tirs au but, ayant lancé à neuf reprises sur Bernier, tandis que Price n'a eu que quatre tirs à arrêter.

Le Canadien a perdu ses trois matchs précédents contre les Red Wings cette saison.

Le défenseur Marco Scandella a été échangé aux Blues de Saint Louis quelques heures avant le match, ce qui a donné l'occasion à Xavier Ouellet de fouler la glace.

Brendan Gallagher est absent ce soir, en raison d'une blessure au bas du corps.

Il s'agit d'un retour hâtif pour Shea Weber. Le capitaine du Tricolore n'aura finalement raté que six rencontres à cause d'une blessure à la cheville gauche, lui qui devait être absent de quatre à six semaines.

Plus de détails à venir.