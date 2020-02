Marco Scandella échangé aux Blues

Marc Bergevin a mis le grappin sur un choix de deuxième tour au repêchage 2020 et une sélection conditionnelle de 4e tour l'année suivante.

Il s'agit d'un bon retour sur investissement pour le directeur général du Tricolore, qui l'avait obtenu des Sabres de Buffalo le 2 janvier contre un choix de 4e tour au repêchage de 2020.

L'organisation montréalaise retiendra sur sa masse salariale 50 % du montant qui doit être consenti à Scandella d'ici la fin de la saison.

En 20 matchs avec le Canadien, l'arrière a produit 1 but et 2 mentions d'assistance et a maintenu un différentiel de +1. Il portait les couleurs des Sabres de Buffalo avant de débarquer dans la métropole québécoise.

Le Montréalais de 29 ans a disputé 569 rencontres dans le circuit Bettman, la grande majorité avec le Wild, l'équipe qui l'a choisi au 55e rang (2e tour) du repêchage 2008 de la LNH.

Bergevin et son personnel disposent maintenant de 12 sélections en vue de l'encan qui se déroulera les 26 et 27 juin prochains au Centre Bell.