Début des audiences de GYM devant la RACJ

Le patron du Groupe Yvon Michel (GYM) doit répondre à des accusations de non-respect de la réglementation en matière de sports de combat, d'avoir porté atteinte au renom de la boxe, d'avoir organisé une soirée de boxe en tant que prête-nom pour un autre groupe en attente d'un permis de promoteur et d'avoir organisé un combat concerté.

Durant une bonne portion de l'avant-midi, Me Martin Pichette s'est appliqué à interroger le principal témoin de la poursuite, Mario Lacroix, directeur général adjoint de la Régie pour la boxe et les sports de combat.

Face aux prétentions de la RACJ voulant que GYM ait organisé la soirée du 25 septembre 2019 pour la firme New Era, dirigée par Yan Pellerin, l'avocat de Michel a fait valoir que tout avait été fait dans les normes.

Quant à la présence d'individus liés aux motards criminels dans le périmètre habituellement réservé aux officiels, aux médias et aux invités du promoteur, la défense a fait valoir que le plan de salle avait été préalablement approuvé par Mario Lacroix lui-même.

Ce dernier a reconnu que cette approbation avait constitué une erreur de la Régie et que rien n'avait été fait pour corriger la situation avant la tenue de l'événement présenté au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

M. Lacroix a notamment évoqué la présence que lui avait rapportée Michel Hamelin, sous-contractant de la RACJ dans la supervision de l'application de ses règles, à l'effet que l'homme qui assurait la protection des ring girls arborait un tatouage associé aux motards criminels.

Enfin, la Régie a tenté d’expliquer que le combat exhibition entre l'homme fort Hugo Girard et le spécialiste des arts martiaux mixtes Patrick Côté constituait une violation des règles.

La présentation de combats amateurs ou impliquant des combattants non licenciés, sans la supervision d'au moins une fédération sportive reconnue par le gouvernement du Québec, est interdite.

La défense a répondu en démontrant que ce duel servant à amasser des fonds pour un organisme caritatif avait été présenté après le gala au moment où tous les officiels de la Régie avaient déjà quitté l'enceinte.

Me Pichette a ensuite cité en exemple une autre soirée organisée par GYM, le 28 août 2012, où la RACJ n'avait pas cru bon intervenir face à la tenue d'un autre duel caritatif opposant deux sommeliers.

Enfin, la défense a tenté de démontrer que le rôle de New Era dans la soirée du 20 septembre 2019 n'était pas différent de celui jouer par les Cataractes de Shawinigan ou l'Océanic de Rimouski dans l'organisation de galas mis sur pied par Eye of the Tiger Management et le promoteur Camille Estephan.

L'audience se poursuit en après-midi avec les témoignages de deux autres témoins de la poursuite.

Yvon Michel devrait témoigner à son tour mercredi.