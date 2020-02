L'Impact acquiert Luis Binks

Cette acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et de son examen médical.

« Nous sommes très heureux de faire l'acquisition de ce jeune joueur au très haut potentiel, a déclaré dans un communiqué le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard.

« Luis a choisi notre club et Montréal pour poursuivre sa carrière. Il s'agit d'un défenseur doté d'une qualité de passe et de relance élevée, qui a démontré une belle maturité sur le terrain dès le début du stage à St. Petersburg. On espère qu'il pourra bien intégrer le groupe et s'acclimater rapidement à la MLS. »

Binks, un défenseur central, était à l'essai depuis deux semaines avec le Bleu-blanc-noir. Le jeune homme a été formé dans l'académie du Tottenham Hotspur FC, un club anglais auquel il s'est joint à l'âge de 6 ans en 2007.

En 2019-2020, il a joué avec les équipes U-18, U-19 et U-23 des Spurs, commençant huit matchs en Premier League 2 avec l'équipe des U-23, en plus de marquer un but.

Binks a représenté l’Angleterre avec l'équipe U-19 lors d'un match amical contre l'Allemagne en septembre dernier. Il a préalablement joué avec les sélections nationales U-16, U-17 et U-18.