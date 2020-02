Jay Bouwmeester de retour à Saint Louis

Les Blues ont publié mardi un communiqué de Bouwmeester, ses premiers commentaires publics depuis qu'il s'est effondré sur le banc des joueurs durant la première période d'une rencontre contre les Ducks, le 11 février.

Bouwmeester a mentionné qu'il était rentré à Saint Louis dimanche après avoir été soigné dans un hôpital d'Anaheim. Il a été opéré vendredi pour implanter un stimulateur cardiaque afin de rétablir le rythme normal de son cœur.

Dimanche soir, je suis rentré à Saint Louis et je suis sur la voie du rétablissement. Ma femme et mes filles sont éternellement reconnaissantes du soutien de tous, et nous continuerons d'avoir une attitude positive pour notre avenir.

Jay Bouwmeester, défenseur des Blues de Saint Louis