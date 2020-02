Byron, Drouin et Weber devraient affronter les Red Wings

Le Canadien a tenu un entraînement facultatif à Détroit, mardi, en prévision du match contre les Red Wings. Tout indique que Paul Byron, Jonathan Drouin et Shea Weber seront de retour dans la formation montréalaise.

Blessé à une jambe samedi contre les Stars de Dallas, Brendan Gallagher avait quitté la glace pour le vestiaire pendant quelques minutes avant de compléter la rencontre, visiblement embêté. Le petit attaquant n'avait pas rencontré les médias après le match.

Il a participé à cette séance en compagnie de 13 autres coéquipiers, dont Paul Byron. Sa présence mardi soir est toutefois incertaine, contrairement à celle de Byron, qui s'était blessé à un genou il y a plus de trois mois et avait dû subir une intervention chirurgicale.

À lire aussi : L’émergence de Jordan Harris ne passe pas inaperçue

L'entraîneur-chef Claude Julien a également annoncé que Shea Weber devrait être de l’affrontement contre les Wings, même s'il s’est infligé une entorse à une cheville il y a deux semaines au New Jersey.

Jonathan Drouin, qui souffre aussi de la cheville depuis mercredi dernier, lors de la visite du CH à Boston, pourrait aussi renouer avec l’action.

Montréal traverse actuellement une séquence noire de quatre revers, la troisième du genre cette saison, les deux s'étant prolongées pendant huit rencontres.

La bande de Claude Julien a laissé filer des avances de deux et trois buts lundi et samedi derniers, respectivement, ce qui l'a théoriquement sortie de la course aux séries.

Le site de probabilité Sports Club Stats accorde seulement 1,1 % de chances au CH de participer au tournoi printanier. L'équipe se trouve à huit points de la 3e place dans la Division atlantique et à neuf du dernier laissez-passer.

Attaque en panne

Le Canadien sera en quête d'une première victoire en quatre affrontements cette saison contre les Red Wings, de loin la pire formation du circuit Bettman.

Pour remettre les choses en perspective, les Wings totalisent 14 victoires cette saison et ont donc signé 21 % de leurs gains contre le Tricolore.

Montréal voudra redresser la barre en attaque. Le Canadien a inscrit neuf buts à ses cinq derniers matchs (1-3-1) et vient au 22e rang d'un point de vue offensif en 2020.

L'avantage numérique, dans un état encore plus critique, pointe au 30e échelon dans la LNH pendant cette même période qui commence le 1er janvier.

Parmi les joueurs un brin léthargiques, notons Max Domi et ses 4 points en 17 matchs ainsi qu'Ilya Kovalchuk qui, après un départ prometteur avec 8 points en 8 matchs, n'en a amassé que 4 à ses 11 derniers.