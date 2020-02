Vasek Pospisil triomphe d'entrée à Marseille

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté 7-6 (8/6) et 6-3 son premier match au tournoi ATP 250 de Marseille, mardi, contre le Finlandais Emil Ruusuvuori.

Pospisil a d'abord dû surmonter un retard de 1-4 et sauver une balle de manche à son service avec la 101e raquette mondiale en avant 5-4.

Plus expérimenté que son rival de 20 ans, le Britanno-Colombien a su redresser la barre au moment opportun et a enlevé la manche initiale au bris d’égalité.

Pospisil, 98e au classement de l’ATP, a été plus expéditif dans le second engagement et a mis fin au match en 1 h 29 min.

Au prochain tour, il affrontera le Polonais Hubert Hurcasz, huitième tête de série en France.

Denis Shapovalov, qui profite d'un laissez-passer au premier tour, et Félix Auger-Aliassime joueront également dans ce tournoi au cours des prochains jours.

Le fils d’une légende

Leo Borg, le fils de l'ancienne légende suédoise du tennis Bjorn Borg, a joué et perdu son premier match sur le circuit professionnel, au tournoi Challenger de Bergame, en Italie.

Le jeune de 16 ans s'est incliné 3-6 et 1-6 devant le Taïwanais Tseng Chun-hsin, 18 ans et 301e joueur mondial.

Il avait reçu une invitation des organisateurs après avoir obtenu quelques bons résultats chez les juniors. Il est actuellement 98e au classement junior et no 2 suédois dans sa catégorie d'âge.

Leo Borg est le fils de Bjorn Borg et de sa troisième épouse Patricia Ostfeldt. Aujourd'hui âgé de 63 ans, le paternel a gagné 64 tournois sur le circuit de l'ATP, dont 11 du grand chelem.