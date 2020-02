Andrew Mangiapane et les Flames se régalent contre les Ducks

Mangiapane a amorcé une remontée en troisième période avec son deuxième but du match lorsque les Ducks menaient 3-1. Sam Bennett a créé l’égalité 19 secondes plus tard, puis Mangiapane a préparé le but gagnant de Matthew Tkachuk avec sept minutes à jouer.

Les Flames ont confirmé leur victoire avec un dernier but dans un filet désert, le troisième de Mangiapane.

Sean Monahan a aussi touché la cible pour les Flames (31-24-6). Adam Henrique, Jakob Silfverberg, Nicolas Deslauriers et Devin Shore ont marqué pour les Ducks (24-28-7), qui avaient récolté au moins un point à leurs six dernières rencontres sur la route.

Cam Talbot a réalisé 26 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis Ryan Miller a été bombardé de 43 tirs.