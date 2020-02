« Unis par l'émotion », la devise des Jeux de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo ont dévoilé la devise de la compétition, qui reflète selon le comité organisateur les « valeurs universelles » et le « pouvoir unificateur du sport ».

« Des foules de spectateurs qui ne se connaissaient pas avant les Jeux se rassembleront et apprendront qu'il y a plus qui les unit comparativement à ce qui les divise », a expliqué le comité lundi en dévoilant la devise dans une vidéo mise en ligne.

La devise olympique officielle, en latin, est « Citius, Altius, Fortius », soit « Plus vite, plus haut, plus fort », mais chaque ville hôtesse choisit son propre slogan pour accompagner son édition.

Les Jeux de Rio, en 2016, avaient pour mantra « Un nouveau monde », tandis que ceux des Jeux de Londres, en 2012, disaient « Inspirer une génération ».

En 2004, le comité d'organisation des Jeux d'Athènes avait choisi « Bienvenue à la maison », en référence à la création des JO à Olympie.

La joueuse de tennis Naomi Osaka prononce la devise officielle dans le film de présentation du comité d'organisation de Tokyo 2020. Photo : Tokyo 2020

Les organisateurs ont choisi la joueuse de tennis Naomi Osaka dans leur vidéo de présentation. On voit l'athlète de 22 ans se diriger à pied vers le stade olympique, au milieu de la foule.

À la fin, la double championne en grand chelem prononce la devise en gros plan avant d'entrer dans le stade.

La devise des Jeux de 2020 sera projetée sur la plus grande tour de Tokyo, dont le sommet à 634 mètres surplombe la capitale japonaise.