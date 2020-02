Kim Clijsters s'incline à son (deuxième) grand retour au tennis

L'ancienne première raquette mondiale a hérité d'une redoutable adversaire pour son entrée en lice aux Émirats arabes unis. Détentrice de deux titres du grand chelem, Muguruza a récemment atteint la finale des Internationaux d'Australie.

Clijsters s'était éloignée une première fois des courts à la fin de 2007.

À son retour, deux ans et une grossesse plus tard, la Belge avait impressionné tout le monde avec des présences en quarts et en huitièmes de finale à Cincinnati et à Montréal, respectivement, et un triomphe aux Internationaux des États-Unis, un exploit retentissant.

Elle était à l'époque âgée de 26 ans. À présent mère de trois enfants et âgée de 36 ans, elle n'avait plus disputé de match professionnel depuis son élimination au deuxième tour à Flushing Meadows en 2012.

Face à Muguruza, elle est d'abord apparue moins mobile qu'à ses grandes heures et son coup droit a paru déréglé. L'Espagnole ne l'a pas plus aidée en enchaînant puissants services et coups gagnants.

« Elle a très bien joué, elle peut encore très bien jouer, a dit la gagnante. C'est une joueuse incroyable. »

Son prochain tournoi pourrait être à Monterrey, au Mexique, au début de mars, où elle devait initialement renouer avec la compétition avant d'accepter une invitation au tournoi de Dubaï.