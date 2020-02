Une poussée de trois buts en troisième permet aux Sabres de renverser les Leafs

Jack Eichel a donné l'avance aux siens en marquant un but lors d'une poussée de trois buts dans un intervalle de 91 secondes en troisième période et les Sabres de Buffalo sont venus à bout des Maple Leafs de Toronto 5-2, dimanche soir.

Johan Larsson a récolté un but et une mention d'aide, alors que Rasmus Ristolainen et Colin Miller ont ajouté deux mentions d'aide. Conor Sheary, Jimmy Vesey et Kyle Okposo ont également sonné la charge et les Sabres ont signé un troisième gain consécutif.

Carter Hutton a repoussé 20 lancers pour mettre la main sur une quatrième victoire de suite et une cinquième en six matchs.

Zach Hyman a touché la cible du côté des Maple Leafs, tout comme son coéquipier Egor Korshkov à ses débuts dans la LNH, après avoir été rappelé par l'équipe la veille. Frederik Anderson a conclu la rencontre avec 31 arrêts. Le gardien a subi un second revers lors d'un deuxième départ après avoir raté quatre matchs en raison d'une blessure au cou.