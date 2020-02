Artem Anisimov donne la victoire aux Sénateurs en prolongation

Jean-Gabriel Pageau, Brady Tkachuk et Tyler Ennis ont également marqué pour les Sénateurs (20-28-11), tandis que Craig Anderson a stoppé 36 lancers.

John Klingberg et Stephen Johns ont fait mouche du côté des Stars (34-19-6). Joe Pavelski a forcé la tenue d'une période supplémentaire en nivelant la marque 3-3 avec un peu moins de six minutes à faire en troisième période. Anton Khudobin a réalisé 42 arrêts dans une cause perdante.

Les deux équipes disputaient un troisième match en quatre soirs.